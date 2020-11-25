Україна ініціює позачергове засідання Контактної групи: головні питання

Засідання ТКГ може відбутися наступного тижня

Українська сторона у Тристоронній контактній групі (ТКГ) має намір провести позачергове засідання ТКГ на наступному тижні. Зокрема, планується розглянути питання обміну полоненими.

Про це повідомляє пресслужба ТКГ.

Крім того, на позачерговому засіданні Україна має намір розглянути питання:

розблокування російською стороною роботи КПВВ,

фіналізації домовленості про 19 ділянок розмінування,

фіналізації домовленості про чотири нових ділянки розведення,

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,

доступу гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Українська делегація знову нагадала про свою позицію – основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтверджує свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації, для чого, зокрема, і запропонувала свій «План спільних кроків».

Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі у 2019 році, до кінця цього року.

Проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року та обговорити плани щодо подальшого їх виконання, – ось який вихід пропонує Українська делегація в ситуації, що склалася.

До слова, 25 листопада головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що на окупованому Донбасі перебуває не більше 3 тисяч військових РФ, які виконують роль інструкторів та помічників командирів.

Крім того Хомчак повідомив, що за 122 дні «перемир’я» загинуло четверо українських бійців.

Нагадаємо, що у вівторок, 24 листопада, в районі міста Авдіївка Донецької області снайпер бойовиків вбив українського військового В'ячеслава Мінкіна. Старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади В'ячесав Мінкін народився 1991 року і мешкав у місті Фастів Київської області.

Слід зазначити, що у вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука».

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.