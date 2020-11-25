Українцям на кордоні з окупованими територіями робитимуть безкоштовні Covid-тести

Тести будуть робити у медичних пунктах сервісних центрів на КПВВ

Тести планують робити вже до кінця цього року

Українцям на кордоні з окупованими територіями планують робити безкоштовні тести на Covid-19. Про це повідомила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що тести будуть робити у медичних пунктах сервісних центрів на КПВВ.

За словами Голованчук, проводити тестування будуть на в'їзді на підконтрольну українському уряду територію, якщо будуть продовжуватися карантинні обмеження.

Заступник міністра сподівається, що така послуга запрацює до кінця року.

Голованчук не змогла уточнити, чи будуть проводити тести для всіх чи тільки для тих, хто буде мати відповідні симптоми.

Вона повідомила, що кошти на тести шукатиме МОЗ: «Зараз громадяни, які заїжджають з окупованої території, роблять тести за власні кошти і чекають, коли прийдуть результати. Такий підхід не зовсім гуманний до наших же громадян».

Голованчук нагадала, що один сервісний центр, де планують проводити тести, вже працює в Щасті (Луганської області).

У грудні такий центр відкриють на КПВВ в Новотроїцькому (Волноваського району Донецької області). Також модернізовано сервісний центр на Чонгарі біля адмінкордону з окупованим Кримом.

Чиновниця додала, що у наступному році багатофункціональні сервісні центри з'являться на всіх КПВВ.