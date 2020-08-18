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    Посол Білорусі у Словаччині, який підтримав протести, йде у відставку

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    <span>Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів на батьківщині</span> - Посол Білорусі у Словаччині, який підтримав протести, йде у відставку
    Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів на батьківщині
    Фото: slovakia.mfa.gov.by

    Рішення про відставку повинен прийняти Лукашенко

    Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня подав у відставку на тлі протестів в його країні. Він першим з білоруських дипломатів підтримав акції протесту у Білорусі.

    Про це він заявив в інтерв'ю TUT.ву.

    За його словами, в МЗС вважають, що зазначена в його заяві громадянська позиція «вийшла за ці рамки».

    «Я пішов у відставку. Це логічний крок, тому що як посол я призначений чинним президентом і повинен проводити його політику», - сказав Лещеня.

    У МЗС пояснили, що рішення про відставку повинен прийняти глава держави.

    Нагадаємо, Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів на батьківщині. «Я звертаюся до вас не тільки як Посол Білорусі в Словаччині. Я звертаюся до вас як найстарший керівник білоруської зарубіжної установи з досвіду роботи послом і єдиного діючого білоруського дипломата, який працював у МЗС СРСР і в радянському посольстві за кордоном. Як і всі білоруси, я — в шоці від історій про тортури і побиття громадян моєї країни», — заявив він.

     

    МЗС Білорусь дипломатія Олександр Лукашенко Словаччина протест посол
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