Перший білоруський дипломат підтримав протести у республіці



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Ігор Лещеня став першим із діючих білоруських послів, хто підтримав протести

Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів в Білорусі

Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів на батьківщині. Він став першим із діючих глав білоруських дипмісій, хто це зробив.

Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікувало видання Наша Ніва.

«Я звертаюся до вас не тільки як Посол Білорусі в Словаччині. Я звертаюся до вас як найстарший керівник білоруської зарубіжної установи з досвіду роботи послом і єдиного діючого білоруського дипломата, який працював у МЗС СРСР і в радянському посольстві за кордоном. Як і всі білоруси, я — в шоці від історій про тортури і побиття громадян моєї країни», — заявив він.

За словами Лещені, до того, що відбувається зараз у Білорусі, були передумови.

«На жаль, для цього були передумови. 15 років тому у нас була відкрита „Лінія Сталіна“. І мова йшла не тільки про подвиг радянського народу. Не менш важлива причина — ім'я Сталіна в назві. Потім з’явився міністр внутрішніх справ, якому форма офіцера сталінського НКВС нагадувала не про м’ясорубку 1937 року і нема про ГУЛАГ, а про День Перемоги. А тепер сотні моїх співвітчизників відчули на собі, що низка представників правоохоронних органів повною мірою відродили традиції НКВС у толерантній європейській Білорусі XXI століття», — заявив посол.

Лещеня додав, що «складовими згуртованої, сильної і не схильної до зовнішніх впливів держави є повага волі народу, його мови, історії та культури».

«У Словаччині я представляю Білорусь і білоруський народ, який відповідно до Конституції є єдиним джерелом влади в нашій країні. Я солідарний з тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст із мирними ходами, щоб їх голос був почутий. Як уродженець міста Жодіно я з вами, робітники БелАЗ та Ковальського заводу важких штамповок! Я щиро сподіваюся, що майбутнє моєї країни буде засновано на обліку позицій усіх верств суспільства і представників різних політичних сил», — резюмував дипломат.

Нагадаємо, 15 серпня, у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.

У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.

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