Україна відкликала свого посла з Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Кулеба заявив, що Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх кроках проти Білорусі

Передача минулої п'ятниці офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба викликав посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва. Про це повідомила пресслужба МЗС 17 серпня.

Кулеба зазначив, що передача минулої п'ятниці офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами та завдала важкого удару двостороннім відносинам.

«Після цього Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх кроках проти Білорусі. Якісно нові загрози як для особистої безпеки громадян, так і регіональної безпеки в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії та ОДКБ до врегулювання ситуації у Білорусі. Сукупність зазначених фактів та дій, а також розвиток подій у Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри офіційним результатам виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах», - заявив керівник українського МЗС.

Кулеба наголосив, що з огляду на перераховані факти він ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва.

«Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська. Запевняю, що ми будемо жорстко захищати свої національні інтереси. При цьому виклик посла на консультації жодним чином не вплине на нашу здатність забезпечувати права та законні інтереси громадян України на території Білорусі», - запевнив міністр.

Також Кулеба нагадав, що МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Білорусі.

«Тим, хто вже знаходиться у Білорусі, МЗС радить уникати масових заходів та місць скупчення громадян», - підкреслив урядовець.

До відома, виклик посла на консультації до столиці - одна із форм дипломатичного реагування, яка застосовується для демонстрації невдоволення політикою чи недружніми діями іноземної держави, у якій цей посол акредитований.

Як повідомлялося, Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».

Нагадаємо, американський сенатор-демократ пропонує не призначати посла до Білорусі після останніх подій.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.