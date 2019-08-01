Посол Британії у зверненні українською заявила, що пишається процесом реформ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф Фото: Радіо Свобода

Джудіт Гоф заявила, що пишається змінами в Україні, які відбулися за останні п’ять років

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф заявила, що пишається змінами в Україні, які відбулися за останні п’ять років. Про це йдеться у відеозверненні Гоф, записаному з нагоди завершення її чотирирічної дипломатичної місії в Україні і розповсюдженому на Facebook-сторінці дипломатичної місії Королівства в Україні.

«Днями закінчується моя робота в Україні. Чотири роки у ролі посла Великої Британії промайнули швидко. За цей час я та моя команда, а також наші міжнародні партнери намагалися максимально допомогти Україні та українцям, які протистоять російській агресії. Я пишаюся тими змінами та реформами, які відбулися в Україні за останні п'ять років. І пишаюся тим, що Велика Британія мала нагоду посприяти цим змінам», - повідомила вона.

Дипломатка вказала, що: «Зокрема, Британія допомагала у створенні НАБУ та Вищого Антикорупційного Суду, британські інструктори за програмою Operation ORBITAL провели для понад 13 тисяч українських військових тренінги, ми навчили англійської мови 600 нових патрульних, 2800 держслужбовців та підвищили кваліфікацію 5 тисячам українських викладачів та вчителів. Сьогодні я їду з країни, в якій за останні кілька місяців двічі пройшли успішні, прозорі та демократичні вибори. Велика Британія радо допомагала у їхньому проведенні».

Вона також зазначила, що: «Україна залишається важливою для Британії: протягом минулих 4 років відбулося понад 30 візитів британських міністрів та високопосадовців до України. Зокрема, 3 візити міністрів оборони та два візити міністра закордонних справ, яким на той момент був Борис Джонсон, новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії. Але найперше, чим мені запам’ятаються Україна та Київ, - це талановиті люди з гарячими серцями, які вболівають за успішну Україну. Це люди, які своїми діями роблять свою країну кращою: невтомно працюють на благо людей, виступають драйверами змін, привозять Євробачення до Києва, організовують класний фінал Ліги Чемпіонів, боряться за інклюзію та права людини, проводять KyivPride».