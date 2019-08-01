Британія виділила додаткові $2,6 млрд на підготовку до Brexit



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Додаткові гроші допоможуть фінансувати загальнонаціональну рекламну кампанію

Влада Британії продовжує підготовку до Brexit без угоди наприкінці жовтня, готуючись витратити додатков 2,6 мільярди доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном пообіцяв залишити торговий блок без домовленості протягом трьох місяців, якщо ЄС не погодиться переглянути угоду, узгоджену екс-прем'єром Британії Терезою Мей.

У своїй першій заяві новий міністр фінансів Садід Джавід подвоїв витрати на підготовку до Brexit без угоди.

Зазначається, що додаткові гроші допоможуть фінансувати загальнонаціональну рекламну кампанію, допоможуть британцям, які проживають за кордоном, забезпечать постачання ліків та покращать інфраструктуру навколо портів.

«До Brexit залишилося 92 дні, важливо посилити планування, щоб переконатися, що ми готові. Ми хочемо досягти хорошої угоди, яка скасує антидемократичний зворотний хід. Але якщо ми не зможемо досягти хорошої угоди, нам доведеться залишитися без жодної», - сказав Джавід.

Раніше Джонсон заявив, що він не підтримує варіант Brexit без угоди, але хоче внести зміни до існуючої угоди.

Нагадаємо, Європейський союз готовий переглянути умови угоди через вихід Британії з ЄС.