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    ЗМІ назвали ім’я ймовірного нового посла України в США

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    Олег Шамшурможе стати новим послом в США&nbsp; - ЗМІ назвали ім’я ймовірного нового посла України в США
    Олег Шамшурможе стати новим послом в США 

    Шамшур вже очолював посольство України в США у 2005-2010 роках

    Новим послом України в США може стати дипломат Олег Шамшур, який зараз очолює українське диппредставництво у Франції.

    Про це повідомляє ВВС News Україна.

    За даними видання, Шамшур в ці дні якраз перебуває у Києві. Українські ЗМІ пишуть, що мають інформацію про те, що в Офісі президента розглядають його кандидатуру.

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    Серед можливих кандидатів також називають посла України в Ізраїлі Геннадія Надоленка - він кадровий дипломат і працював у посольстві України в США. Проте сам він у коментарі журналісту назвав цю інформацію «чутками».

    Шамшур - кадровий дипломат, він вже очолював посольство України в США у 2005-2010 роках. 

    Нагадаємо, 19 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення низки надзвичайних і повноважних послів України.

    Серед звільнених – посол України в США Валерій Чалий. Він був призначений на посаду колишнім президентом Петром Порошенком у 2015 році.

     

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