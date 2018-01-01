Посол США в Україні прокоментувала скандальну заяву Байдена

Йованович наголосила, що «розмови з українцями та іншими політиками, завжди відбуваються із взаємною повагою»

Минулого тижня колишній віце-президент США Джо Байден розповів, як проводив жорсткі переговори з українською владою для боротьби з корупцією. Зокрема, він зазначив, що домігся звільнення «сучого сина» Віктора Шокіна з посади генпрокурора України. В інтерв'ю програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1» посол США



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Марі Йованович

Йованович наголосила, що «розмови з українцями та іншими політиками, завжди відбуваються із взаємною повагою»

Минулого тижня колишній віце-президент США Джо Байден розповів, як проводив жорсткі переговори з українською владою для боротьби з корупцією. Зокрема, він зазначив, що домігся звільнення «сучого сина» Віктора Шокіна з посади генпрокурора України.

В інтерв'ю програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1» посол США в Україні Марі Йованович відповіла на запитання, як часто американські можновладці використовують таку манеру в розмовах із українськими політиками та чиновниками, і чи є такі історії.

«Ну, я розумію, що наші розмови за зачиненими дверима мають на те причину. Але я думаю, що наші розмови з українцями та іншими політиками, завжди відбуваються із взаємною повагою», - зазначила посол.

Йованович також припускає, що, можливо, в майбутньому напише книжку про українських політиків, «але точно не зараз».

Як повідомлялося, Байден вважає правильним і мудрим рішення нинішньої адміністрації Білого дому надати Україні оборонне озброєння, оскільки це збільшить ціну агресії для Кремля.

Нагадаємо також, Байден у своїх мемуарах стверджує, що у під час Євромайдану саме після його дзвінка Віктор Янукович утік з України. Крім того, у мемуарах він розповів, як намагався переконати Петра Порошенка та Арсенія Яценюка поставити інтереси країни над своїми політичними амбіціями.