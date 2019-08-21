Посол України пояснив інцидент з хлібом та дружиною Нетаньягу



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Сара та Біньямін Нетаньягу

Дипломат висловив впевненість, що Сара Нетаньягу просто не знала про шанобливе ставлення українців до хліба

Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко вважає, що інцидент з хлібом та дружиною прем'єрміністра Ізраїлю Сарою Нетаньягу, є недопрацюванням ізраїльської служби протоколу.

Про це він сказав у коментарі «Укрінформу».

Дипломат висловив впевненість, що Сара Нетаньягу просто не знала про шанобливе ставлення українців до хліба.

«Я думаю, що це просто недопрацювання ізраїльського протоколу - там випадково не попередили дружину прем'єрміністра щодо цієї традиції», - сказав Надоленко, додавши, що цей інцидент не вартий уваги.

Дипломат додав, що коли переглядав відео з церемонії зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю в аеропорту Бориспіль, побачив, що в руках Сари Нетаньягу залишалися «якісь крихти, які вона просто струсила».

«Я думаю, що на це не потрібно звертати уваги. Нам потрібно звертати увагу на дійсно важливі речі - цим візитом було підтверджено дружбу між Україною та Ізраїлем і подальший розвиток нашої співпраці», - резюмував посол.

Нагадаємо, дружина прем'єра Ізраїлю Сара Нетаньягу під час офіційної зустрічі в аеропорту «Бориспіль» викинула хліб та сіль, якими подружжя зустрічала українська сторона. Це відео потрапило у соцмережі.

Натомість в Офісі президента заявили, що дружина прем'єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Сара не хотіла виявити неповагу до України, коли викинула український хліб та сіль на землю.

Також Нетаньягу заявив, що його дружина поважає Україну і саме тому вона прибула в Київ у жовтоблакитному одязі.