Дружина Нетаньягу кинула на землю шматок українського короваю (відео)



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Другий надламаний шматок короваю Нетаньягу передав дружині

Коли подружжя Нетаньягу зійшло з літака, їх вітали троє дівчат в українському національному одязі та з короваєм

Дружина глава уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Сара кинула на землю шматок короваю, яким ізраїльських гостей вітали під час прибуття до Києва.

Відповідне відео опублікував у соцмережі журналіст Дмитро Дубров.

Коли подружжя Нетаньягу зійшло з літака, їх вітали троє дівчат в українському національному одязі та з короваєм.

Біньямін Нетаньягу відламав шматок короваю та з’їв його, а потім другий надламаний шматок передав дружині. Сара Нетаньягу взяла коровай в руки, а потім кинула вниз на землю.

Раніше повідомлялося, що в літаку ізраїльської авіакомпанії El Al, в якому глава уряду Біньямін Нетаньягу в ніч на 19 серпня прямував до Києва з дружиною, сталося непорозуміння.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну 19 серпня.