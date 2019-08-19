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    Дружина Нетаньягу кинула на землю шматок українського короваю (відео)

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    <p>Другий надламаний шматок короваю Нетаньягу передав дружині</p> - Дружина Нетаньягу кинула на землю шматок українського короваю (відео)

    Другий надламаний шматок короваю Нетаньягу передав дружині

    Коли подружжя Нетаньягу зійшло з літака, їх вітали троє дівчат в українському національному одязі та з короваєм

    Дружина глава уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Сара кинула на землю шматок короваю, яким ізраїльських гостей вітали під час прибуття до Києва.

    Відповідне відео опублікував у соцмережі журналіст Дмитро Дубров.

    Коли подружжя Нетаньягу зійшло з літака, їх вітали троє дівчат в українському національному одязі та з короваєм.

    Біньямін Нетаньягу відламав шматок короваю та з’їв його, а потім другий надламаний шматок передав дружині. Сара Нетаньягу взяла коровай в руки, а потім кинула вниз на землю.

    Раніше повідомлялося, що в літаку  ізраїльської авіакомпанії El Al, в якому глава уряду Біньямін Нетаньягу в ніч на 19 серпня прямував до Києва з дружиною, сталося непорозуміння.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну 19 серпня.

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