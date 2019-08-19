В Офісі президента заявили, що дружина Нетаньягу «не хотіла виявити неповагу до України»



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Дружина прем'єра Ізраїлю Сара Нетаньягу під час офіційної зустрічі в аеропорту «Бориспіль» викинула хліб та сіль на землю

Сара Нетаньягу ненавмисно кинула хліб на землю, - пресслужба Офісу президента

В Офісі президента заявили, що дружина прем'єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Сара не хотіла виявити неповагу до України, коли викинула український хліб та сіль на землю.

Про це заявили в Офісі президента України Володимира Зеленського, повідомляє Інтерфакс.

«Це було зроблено ненавмисно і в жодному разі не є проявом неповаги до України», - зазначили у пресслужбі.

В Офісі президента звертають увагу на те, що «візиту прем'єра Ізраїлю в Україну відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом для розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в IT».

Нагадаємо, дружина прем'єра Ізраїлю Сара Нетаньягу під час офіційної зустрічі в аеропорту «Бориспіль» викинула хліб та сіль, якими подружжя зустрічала українська сторона. Це відео потрапило у соцмережі.

Як повідомлялося, Україна та Ізраїль підписали угоду про вивчення у школах івриту й української.