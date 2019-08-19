  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В Офісі президента заявили, що дружина Нетаньягу «не хотіла виявити неповагу до України»

    • Розсилка
    Дружина прем'єра Ізраїлю Сара Нетаньягу під час офіційної зустрічі в аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo;&nbsp;викинула хліб та сіль на землю - В Офісі президента заявили, що дружина Нетаньягу «не хотіла виявити неповагу до України»
    Дружина прем'єра Ізраїлю Сара Нетаньягу під час офіційної зустрічі в аеропорту «Бориспіль» викинула хліб та сіль на землю

    Сара Нетаньягу ненавмисно кинула хліб на землю, - пресслужба Офісу президента

    В Офісі президента заявили, що дружина прем'єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Сара не хотіла виявити неповагу до України, коли викинула український хліб та сіль на землю. 

    Про це заявили в Офісі президента України Володимира Зеленського, повідомляє Інтерфакс.

    «Це було зроблено ненавмисно і в жодному разі не є проявом неповаги до України», - зазначили у пресслужбі.

    Читайте також

    В Офісі президента звертають увагу на те, що «візиту прем'єра Ізраїлю в Україну відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом для розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в IT».

    Нагадаємо, дружина прем'єра Ізраїлю Сара Нетаньягу під час офіційної зустрічі в аеропорту «Бориспіль» викинула хліб та сіль, якими подружжя зустрічала українська сторона. Це відео потрапило у соцмережі.

    Як повідомлялося, Україна та Ізраїль підписали угоду про вивчення у школах івриту й української.

    Читайте також
    Ізраїль Україна дружина Беньямін Нетаньягу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ