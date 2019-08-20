«Сара поважає Україну»: Нетаньягу прокоментував «хлібний скандал» з дружиною



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Дружина прем'єра Ізраїлю Сара Нетаньягу під час офіційної зустрічі в аеропорту «Бориспіль» викинула хліб та сіль на землю

«Сара прибула у Київ, одягнена в жовте і блакитне, національні українські кольори, саме для того, щоб виказати свою повагу до цієї країни», - заявив Біньямін Нетаньягу

Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його дружина поважає Україну і саме тому вона прибула в Київ у жовтоблакитному одязі.

Про це Нетаньягу заявив у відеозверненні під заголовком «Чули про хліб?», оприлюдненому в Facebook.

«Я перебуваю в Україні з воістину історичним візитом, проте навряд чи моя поїздка отримала настільки широке висвітлення в ЗМІ, якби не інцидент з хлібом-сіллю. Сара прибула у Київ, одягнена в жовте і блакитне, національні українські кольори, саме для того, щоб виказати свою повагу до цієї країни», - заявив він.

За словами Нетаньяху, під час візитів було вирішено чимало важливих питань.

«Якщо ви хочете знати про суть візиту, можу розповісти вам, що ми з українцями уклали угоду про вільну торгівлю, досягли домовленості про відкриття представництва України в Єрусалимі і вирішили чимало важливих питань», - додав прем'єр.

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон також обговорив з головою Офісу президента України сьогоднішній інцидент з кинутим на землю хлібом.

«Тільки що розмовляв з керівником канцелярії президента Андрієм Богданом, він сказав мені, що інцидент з хлібом був абсолютно ненавмисним і неважливим і, звичайно, не вартим уваги з боку ЗМІ», - додав Ліон.

Нагадаємо, дружина прем'єра Ізраїлю Сара Нетаньягу під час офіційної зустрічі в аеропорту «Бориспіль» викинула хліб та сіль, якими подружжя зустрічала українська сторона. Це відео потрапило у соцмережі.

Натомість в Офісі президента заявили, що дружина прем'єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Сара не хотіла виявити неповагу до України, коли викинула український хліб та сіль на землю.