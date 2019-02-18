Посол України в США анонсував найближчим часом санкції проти РФ за агресію на Азові



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В Україні очікують ряд рішень з боку адміністрації США, зокрема, збільшення тиску санкцій на Росію

Реакція американської сторони на загострення з боку РФ в морському просторі вже була висловлена на законодавчому рівні

Влада США у взаємодії з європейськими союзниками готує новий пакет санкцій проти Росії за агресію в Азовському морі.

Про це у коментарі «Укрінформу» сказав посол України в США Валерій Чалий.

«Ми очікуємо ближчим часом ряду рішень (з боку адміністрації США – ред.), зокрема, збільшення тиску санкцій на Росію у зв'язку з її агресією, атакою в Керченській протоці», - зауважив дипломат.

Він зазначив, що реакція американської сторони, зокрема в Конгресі США, на загострення з боку Росії в морському просторі вже була висловлена на законодавчому рівні.

«Ми бачили, що (14 лютого – ред.) в Сенаті була прийнята резолюція щодо вшанування 5-ї річниці Революції Гідності і Героїв Небесної Сотні. В документі Сенат також дуже чітко засудив атаку проти українських кораблів і моряків, які зараз утримуються в російському полоні. Але я думаю, далі будуть ще спільні рішення європейців і американців щодо підсилення санкційного тиску на Росію» - наголосив Чалий.

Також він звернув увагу на одночасне посилення з боку США підтримки оборонних можливостей України, а також реалізації реформ у нашій країні.

Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Вона нагадала, що Європейський Союз протягом п’яти років не лише запровадив санкції проти Росії, але також зберіг єдність у цьому питанні.

Раніше Могеріні оприлюднила декларацію, яка констатує приєднання до рішення Європейської Ради щодо продовження санкцій проти РФ України та країн з числа кандидатів на входження до ЄС.