Могеріні: Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЄС продовжив санкції проти Росії 21 грудня 2018 року

Рішенням Європейської Ради обмежувальні заходи проти РФ продовжені до 31 липня 2019 року

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні оприлюднила декларацію, яка констатує приєднання до рішення Європейської Ради щодо продовження санкцій проти РФ України та країн з числа кандидатів на входження до ЄС.

Відповідне повідомлення оприлюднене на веб-сторінці Європейської Ради.

«21 грудня 2018 року Європейська Рада ухвалила рішення 2018/2078 (Спільна політика в сфері зовнішніх справ та безпеки - Щодо обмежувальних заходів у зв'язку із діями Росії, спрямованими на дестабілізацію ситуації в Україні). Рішенням Європейської Ради обмежувальні заходи продовжені на наступні шість місяців до 31 липня 2019 року. Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, член Європейської зони вільної торгівлі Норвегія, члени європейського економічного простору, а також Україна, приєдналися до цієї декларації. Вони забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Європейської Ради. Європейський Союз взяв до уваги такі зобов’язання та вітає їх», - йдеться у документі.

Економічні санкції, які були продовжені, включають:

Обмеження доступу до головного та вторинного ринку капіталів ЄС для п’яти головних фінансових інституцій, переважна частина яких належить державі, а також їх дочірніх компаній, заснованих за межами ЄС, як і трьох головних енергетичних та трьох оборонних компаній Росії;

Введення заборони на імпорт та експорт озброєння;

Введення заборони експорту товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих споживачів в Росії;

Обмеження доступу Росії до певних чутливих технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку та переробки нафти.

На додаток до цих економічних санкцій, деякі заходи ЄС також застосовані у відповідь на кризу в Україні, включаючи:

Цільові індивідуальні обмежувальні заходи, зокрема, візова заборона та заморожування рахунків, за станом на сьогодні, для 164 фізичних осіб та 44 юридичних осіб до 15 березня 2019 року;

Обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, дія яких обмежується територією Криму і Севастополя, які, за станом на сьогодні, запроваджуються до 23 червня 2019 року.

Термін дії цих санкцій був пов'язаний із невиконанням Мінських угод від 2015 року. Оскільки цього (виконання Мінських угод) не відбулося, санкції залишаються чинними.

До слова, наприкінці січня спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що ЄС та США розглядають додаткові обмежувальні заходи на випадок, якщо Росія не звільнить українських моряків, захоплених силою поблизу Керченської протоки.

Джерело: Укрінформ