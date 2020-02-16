В Україні потепліє до +9: погода на 16 лютого
На сході країни до 10 градусів морозу, а в Карпатах можливий схід лавин
Сьогодні, 16 лютого, по всій території України очікується мінлива хмарність. Вдень температура повітря прогріється до 9 градусів тепла, а вночі похолодає до 10 градусів морозу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На півночі країни опадів не очікується. Вдень +3...+6, а вночі 0...-2. У східних областях до 5 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до -10.
У західних областях синоптики прогнозують 9 градусів тепла, вночі 0...-3. У високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
На півдні країни до 9 градусів тепла, а вночі до 3 градусів морозу. У Криму вдень також +9, але вночі мінімальна температура складе 0...-2.
В центрі країни і в Київській області вдень +5...+7, а вночі 0...+1.
У Києві вдень температура така ж, як і по всій області, але вночі очікуються морози до -1 градуса.
Слід зазначити, що у Гідрометцентрі радять українцям не довіряти довгостроковим прогнозам погоди.
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