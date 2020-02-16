  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні потепліє до +9: погода на 16 лютого

    • Розсилка
    В Україні потепліє до +9: погода на 16 лютого

    На сході країни до 10 градусів морозу, а в Карпатах можливий схід лавин

    Сьогодні, 16 лютого, по всій території України очікується мінлива хмарність. Вдень температура повітря прогріється до 9 градусів тепла, а вночі похолодає до 10 градусів морозу.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На півночі країни опадів не очікується. Вдень +3...+6, а вночі 0...-2. У східних областях до 5 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до -10.

    У західних областях синоптики прогнозують 9 градусів тепла, вночі 0...-3. У високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    На півдні країни до 9 градусів тепла, а вночі до 3 градусів морозу. У Криму вдень також +9, але вночі мінімальна температура складе 0...-2.

    ukraine_85

    В центрі країни і в Київській області вдень +5...+7, а вночі 0...+1.

    У Києві вдень температура така ж, як і по всій області, але вночі очікуються морози до -1 градуса.

    Слід зазначити, що у Гідрометцентрі радять українцям не довіряти довгостроковим прогнозам погоди.

    Читайте більше:

    Укргідрометцентр повітря небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ