  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Новій Каховці затримали ймовірного винуватця пожежі

    • Розсилка
    Пожежа у Новій Каховці - У Новій Каховці затримали ймовірного винуватця пожежі
    Пожежа у Новій Каховці
    Фото відділу комунікації поліції Херсонської області

    Підозрюваний розповів поліцейським, що вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув

    У Новій Каховці Херсонської області поліцейські затримали чоловіка, який може бути причетним до сьогоднішньої пожежі у п’ятиповерхівці.

    Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

    «Сьогодні о 14:45 до поліції надійшло повідомлення про займання однієї з квартир на 5-му поверсі та даху житлового будинку у Новій Каховці... Поліцейські встановили, що до займання причетний 38-річний житель будинку», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, поліцейські встановили, що на 5-му поверсі будинку проживає чоловік, який зловживає спиртними напоями. Сьогодні сусіди почули запах диму з його квартири та почали стукати у двері. Коли ж упродовж десяти хвилин їм ніхто не відчинив, сусіди вибили двері та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та охоплену вогнем квартиру. Пожежа поширилась і на дах п’ятиповерхівки, тож мешканці викликали пожежників та поліцію.

    Чоловік же розповів поліцейським, що вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли у квартирі вже горіло.

    Мешканця будинку затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

    Відкрите кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства».

    Попередньо потерпілих унаслідок пожежі немає. На місці працює слідчо-оперативна група та експерти.

    За інформацією ДСНС, о 16:16 пожежу покрівлі локалізовано, а о 18:40 повністю ліквідовано.

    Читайте також:
    У Новій Каховці спалахнула масштабна пожежа, вогнем охоплено п’ятиповерхівку (фото, відео)
    пожежа ДСНС Херсонщина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ