У Новій Каховці затримали ймовірного винуватця пожежі
Підозрюваний розповів поліцейським, що вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув
У Новій Каховці Херсонської області поліцейські затримали чоловіка, який може бути причетним до сьогоднішньої пожежі у п’ятиповерхівці.
Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
«Сьогодні о 14:45 до поліції надійшло повідомлення про займання однієї з квартир на 5-му поверсі та даху житлового будинку у Новій Каховці... Поліцейські встановили, що до займання причетний 38-річний житель будинку», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, поліцейські встановили, що на 5-му поверсі будинку проживає чоловік, який зловживає спиртними напоями. Сьогодні сусіди почули запах диму з його квартири та почали стукати у двері. Коли ж упродовж десяти хвилин їм ніхто не відчинив, сусіди вибили двері та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та охоплену вогнем квартиру. Пожежа поширилась і на дах п’ятиповерхівки, тож мешканці викликали пожежників та поліцію.
Чоловік же розповів поліцейським, що вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли у квартирі вже горіло.
Мешканця будинку затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
Відкрите кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства».
Попередньо потерпілих унаслідок пожежі немає. На місці працює слідчо-оперативна група та експерти.
За інформацією ДСНС, о 16:16 пожежу покрівлі локалізовано, а о 18:40 повністю ліквідовано.