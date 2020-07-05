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    Події в Україні

    У Новій Каховці спалахнула масштабна пожежа, вогнем охоплено п'ятиповерхівку (фото, відео)

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    &laquo;Жертв та&nbsp;постраждалих немає&raquo; &ndash;&nbsp; ДСНС - У Новій Каховці спалахнула масштабна пожежа, вогнем охоплено п'ятиповерхівку (фото, відео)
    «Жертв та постраждалих немає» –  ДСНС
    Фото: Новая Каховка.City

    За версією користувачів соцмереж, квартиру підпалив чоловік, який посварився зі своєю жінкою

    Приблизно о 15:00 в Новій Каховці на Херсонщині сталася пожежа у п’ятиповерхівці по вулиці Букіна, 20. Полум’ям охопило весь шиферний дах. ДСНС евакуювали мешканців. Пожежу вже локалізували. Жертв та постраждалих немає.

    Про це повідомляє місцеве видання Нова Каховка.City.

    Жителі міста написали в соцмережах, що спочатку пожежа сталася в одній з квартир, потім полум’я перекинулося на шиферний дах. Увесь будинок охоплений полум’ям.

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    У Новій Каховці спалахнула масштабна пожежа, вогнем охоплено п'ятиповерхівку (фото, відео)
    У Новій Каховці спалахнула масштабна пожежа, вогнем охоплено п'ятиповерхівку (фото, відео)
    У Новій Каховці спалахнула масштабна пожежа, вогнем охоплено п'ятиповерхівку (фото, відео)
    У Новій Каховці спалахнула масштабна пожежа, вогнем охоплено п'ятиповерхівку (фото, відео)
    У Новій Каховці спалахнула масштабна пожежа, вогнем охоплено п'ятиповерхівку (фото, відео)

    Один з користувачів написав, що квартиру підпалив чоловік, який посварився зі своєю жінкою.

    ДСНС у Facebook повідомляє, що пожежу вже локалізовано.

    «5 липня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Нова Каховка виникла пожежа покрівлі п’ятиповерхового житлового будинку. Станом на 15:55 площа пожежі покрівлі складала близько 2 тис. м. кв. Проведено евакуацію мешканців», – йдеться у повідомленні.

    «О 16:16 пожежу локалізовано. Відсутній відкритий вогонь. Загрози розповсюдження на квартири немає. Жертв та постраждалих немає», – додають у ДСНС.

    До гасіння було залучено 23 службовці ДСНС та 7 одиниць техніки.

    пожежа ДСНС Херсонщина будинок
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