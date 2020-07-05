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    У Баку спалахнула масштабна пожежа на фабриці, лунають вибухи (відео)

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    <p>Пожежа супроводжувалася п&rsquo;ятьма вибухами</p> - У Баку спалахнула масштабна пожежа на фабриці, лунають вибухи (відео)

    Пожежа супроводжувалася п’ятьма вибухами

    Пожежа на фабриці з виробництва фарб поширилася на територію близько 700 квадратних метрів

    У суботу ввечері, 4 липня, у Баку загорілася фабрика з виробництва фарб Sobsan. В результаті пожежі постраждали чотири людини.

    За даними МНС Азербайджану, пожежа супроводжувалася п’ятьма вибухами.

    ЗМІ зазначають, що вибухи сталися в чанах з хімічними реагентами, що призвело до збільшення площі загоряння.

    Пожежа поширилася на територію близько 700 квадратних метрів.

    Рятувальники повідомили, що поряд з протипожежними заходами відповідні сили міністерства вивозять вцілілі товари і матеріали з заводу і його складу.

    До слова, 3 липня неподалік аеропорту «Київ» спалахнула серйозна пожежа.

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