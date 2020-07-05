У Баку спалахнула масштабна пожежа на фабриці, лунають вибухи (відео)



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Пожежа супроводжувалася п’ятьма вибухами

Пожежа на фабриці з виробництва фарб поширилася на територію близько 700 квадратних метрів

У суботу ввечері, 4 липня, у Баку загорілася фабрика з виробництва фарб Sobsan. В результаті пожежі постраждали чотири людини.

За даними МНС Азербайджану, пожежа супроводжувалася п’ятьма вибухами.

Partlayış səsini tam evimizdən eşidirdik.Çox qorxunc idi. Kim niyə belə bir şey etsinki?Və ölən günahsız 41+ insan...həqiqətən 2020'nin lənəti Azərbaycanada gəldi.#sobsan pic.twitter.com/1Tj0QwQOlM — nəzrin (@lililies_) July 4, 2020

ЗМІ зазначають, що вибухи сталися в чанах з хімічними реагентами, що призвело до збільшення площі загоряння.

“Sobsan”da yanğın və partlayış davam edir pic.twitter.com/t9coUbV6Ld — Arqument.az (@Arqumentinfo) July 4, 2020

Пожежа поширилася на територію близько 700 квадратних метрів.

Рятувальники повідомили, що поряд з протипожежними заходами відповідні сили міністерства вивозять вцілілі товари і матеріали з заводу і його складу.

Sobsan boya fabrikində yanğın davam edir. pic.twitter.com/fIPNtia2rr — Yashar Huseyn (@yasharhuseyn) July 4, 2020

До слова, 3 липня неподалік аеропорту «Київ» спалахнула серйозна пожежа.