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    Суд в Одесі залишив у СІЗО екс-директора табору «Вікторія»

    Захист підозрюваного виступав за пом'якшення запобіжного заходу до домашнього арешту
    Апеляційний суд Одеської області подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору табору «Вікторія» Петросу Саркісяну до 16 березня 2018 року. Про це повідомляє місцеве видання «Траса Е-95». Зазначається, що засідання суду відбулося у середу, 24 січня. Захист підозрюваного виступав за
    • Сьогодні, 04:51
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    Петрос Саркісян у суді
    Петрос Саркісян у суді

    Захист підозрюваного виступав за пом'якшення запобіжного заходу до домашнього арешту

    Апеляційний суд Одеської області подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору табору «Вікторія» Петросу Саркісяну до 16 березня 2018 року.

    Про це повідомляє місцеве видання «Траса Е-95».

    Зазначається, що засідання суду відбулося у середу, 24 січня.

    Захист підозрюваного виступав за пом'якшення запобіжного заходу до домашнього арешту, однак суд відхилив клопотання.

    Нагадаємо, 12 січня суд в Одесі залишив екс-директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна під вартою ще на два місяці без права на заставу. На знак протесту Саркісян оголосив голодування.

    У січні завершилося розслідування стосовно директора дитячого муніципального оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна, якого підозрюють у зловживаннях, що призвели до загибелі трьох дітей.

    Як відомо, у ніч на 16 вересня в Одесі на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» сталася пожежа. Загорівся двоповерховий дерев'яний корпус, в якому знаходилися 42 дитини. Троє дівчаток загинули.

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