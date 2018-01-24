Суд в Одесі залишив у СІЗО екс-директора табору «Вікторія»

Захист підозрюваного виступав за пом'якшення запобіжного заходу до домашнього арешту

Апеляційний суд Одеської області подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору табору «Вікторія» Петросу Саркісяну до 16 березня 2018 року. Про це повідомляє місцеве видання «Траса Е-95». Зазначається, що засідання суду відбулося у середу, 24 січня. Захист підозрюваного виступав за



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Петрос Саркісян у суді

Захист підозрюваного виступав за пом'якшення запобіжного заходу до домашнього арешту

Апеляційний суд Одеської області подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору табору «Вікторія» Петросу Саркісяну до 16 березня 2018 року.

Про це повідомляє місцеве видання «Траса Е-95».

Зазначається, що засідання суду відбулося у середу, 24 січня.

Захист підозрюваного виступав за пом'якшення запобіжного заходу до домашнього арешту, однак суд відхилив клопотання.

Нагадаємо, 12 січня суд в Одесі залишив екс-директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна під вартою ще на два місяці без права на заставу. На знак протесту Саркісян оголосив голодування.

У січні завершилося розслідування стосовно директора дитячого муніципального оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна, якого підозрюють у зловживаннях, що призвели до загибелі трьох дітей.

Як відомо, у ніч на 16 вересня в Одесі на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» сталася пожежа. Загорівся двоповерховий дерев'яний корпус, в якому знаходилися 42 дитини. Троє дівчаток загинули.