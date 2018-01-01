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    Пожежа у таборі «Вікторія»: завершено розслідування проти директора закладу

    До суду направлено клопотання про продовження строку тримання під вартою директора «Вікторії»
    В Одесі завершено розслідування стосовно директора дитячого муніципального оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна, якого підозрюють у зловживаннях, що призвели до загибелі трьох вихованок творчого колективу «Адель» під час пожежі 15 вересня 2017 року. Як повідомили у прес-службі прокуратури Одеської
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    Пожежа у таборі &laquo;Вікторія&raquo;
    Пожежа у таборі «Вікторія»

    До суду направлено клопотання про продовження строку тримання під вартою директора «Вікторії»

    В Одесі завершено розслідування стосовно директора дитячого муніципального оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна, якого підозрюють у зловживаннях, що призвели до загибелі трьох вихованок творчого колективу «Адель» під час пожежі 15 вересня 2017 року.

    Як повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області, 9 січня також направлено до Приморського районного суду клопотання про продовження строку тримання під вартою директора «Вікторії».

    Зазначається, що продовження термінів арешту необхідно для того, щоб дати можливість сторонам процесу ознайомитися з матеріалами завершеного попереднього розслідування в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей). Матеріали справи складають 85 томів.

    «Після завершення процедури ознайомлення учасників з матеріалами справи прокуратура Одеської області направить обвинувальний акт до суду для її розгляду по суті», - пояснили в прес-службі.

    Водночас триває розслідування у кримінальних провадженнях щодо службової недбалості посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. В рамках цього провадження слідчими прокуратури повідомлено про підозру колишньому заступнику міського голови і посадовій особі регіонального главку ДСНС в Одеській області.

    «Також триває досудове розслідування, в ході якого перевіряється інформація про службову підробку під час будівництва та реконструкції дитячого табору і заволодіння коштами співробітників дитячого закладу», - додали у відомстві.

    Нагадаємо, у ніч на 16 вересня в Одесі на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» сталася пожежа. Загорівся двоповерховий дерев'яний корпус, в якому знаходилися 42 дитини. Троє дітей загинули.

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