Пожежа у таборі «Вікторія»: затриманий екс-директор оголосив голодування

В Одесі суд залишив екс-директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна під вартою ще на два місяці без права на заставу. На знак протесту Саркісян оголосив голодування. Про це повідомляє «Унн». Зазначається, що продовження термінів арешту обумовлюється необхідністю надання часу сторонам процесу на



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Екс-директор дитячого табору «Вікторія» Петрос Саркісян

Пожежа у таборі «Вікторія»: затриманий екс-директор оголосив голодування

В Одесі суд залишив екс-директора дитячого табору «Вікторія» Петроса Саркісяна під вартою ще на два місяці без права на заставу. На знак протесту Саркісян оголосив голодування.

Про це повідомляє «Унн».

Зазначається, що продовження термінів арешту обумовлюється необхідністю надання часу сторонам процесу на ознайомлення з матеріалами завершеного попереднього розслідування, яке складає 85 томів.

Нагадаємо, цього тижня в Одесі завершилося розслідування стосовно директора дитячого муніципального оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна, якого підозрюють у зловживаннях, що призвели до загибелі трьох дітей.

Як відомо, у ніч на 16 вересня в Одесі на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» сталася пожежа. Загорівся двоповерховий дерев'яний корпус, в якому знаходилися 42 дитини. Троє дівчаток загинули.