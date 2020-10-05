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    Працівники Amazon влаштували мітинг під будинком найбагатшої людини світу

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    Протестуючі зібралися в Меморіальному парку Уїлла Роджерса в Беверлі-Хіллз, потім рушили до воріт будинку Безоса

    Розлючений натовп протестував проти умов роботи в Amazon

    Співробітники Amazon влаштували мітинг в особняка засновника компанії та найбагатшої людини у світі Джеффа Безоса. Розлючений натовп протестував проти умов роботи в Amazon, закликаючи до підвищення зарплати і безкоштовного медичного обслуговування. Про це пише Los Angeles Times.

    Протестуючі зібралися в Меморіальному парку Уїлла Роджерса в Беверлі-Хіллз, потім рушили до воріт будинку Безоса. Організатори створили список вимог, наприклад, компанія повинна надати робочим засоби захисту та очисні засоби, а також збільшити на два долари на годину виплати за роботу в небезпечних умовах.

    «У компанії є ресурси для забезпечення безпеки і здоров'я своїх співробітників, але керівництво активно воліє цього не робити», – сказав учасник мітингу Ендрю Льюіс.

    У вересні правозахисна організація «Інститут відкритих ринків» звинуватила Amazon в стеженні за власними співробітниками. В її доповіді стверджувалося, що інтернет-ритейлер у 2020 році впровадив в офісах і на складах систему, яка відстежує роботу і переміщення персоналу, а також контролює кількість часу, який витрачається на роботу. В кінці зміни кожного співробітника по кілька десятків хвилин перевіряють на предмет крадіжки.

    Раніше Amazon повідомила, що майже 20 тисяч співробітників в США склали позитивний тест на коронавірус.

    США Amazon коронавірус
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