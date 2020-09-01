Amazon отримав дозвіл на доставку посилок безпілотниками



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Відповідний запит корпорація направила ще у 2019 році

Сервіс забезпечує безпечну та ефективну доставку посилок клієнтам

Федеральне авіаційне управління дозволило Amazon використовувати дрони для доставки клієнтам невеликих вантажів. Дозвіл отримав сервіс Prime Air.

Amazon повідомила, що парк дронів Prime Air поки не готовий негайно почати масштабну доставку пакетів, але «він активно літає і відпрацьовує технологію».

Компанія почала тестувати дрони доставки в 2013 році, прагнучи доставляти посилки до порогу клієнтів за 30 хвилин або менше. На конференції re: MARS в 2019 році вона представила електричний дрон, який здатний доставляти посилки вагою до 5 фунтів (2,3 кг) і може літати на відстань до 15 миль (24 км).

У жовтні 2019 року компанія експрес-доставки UPS першої в США отримала дозвіл на запуск комерційної доставки товарів по всій країні за допомогою безпілотних літальних апаратів. Компанія для початку планувала зосередитися на доставках до медичних установ. Такий же дозвіл отримав сервіс Wing Aviation, який належить холдингу Alphabet, що володіє Google.

Нагадаємо, що Google інформуватиме про зміни в роботі транспорту і готелів через Covid-19.

Як повідомлялося, Трамп пригрозив Amazon, Apple, Facebook і Google.