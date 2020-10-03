У компанії Amazon майже 20 тисяч співробітників заразилися Covid-19



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В інтернет-магазині очікували на більшу кількість хворих

У компанії Amazon зафіксували 19 816 випадків заражень коронавірусом серед співробітників у США. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що кількість співробітників із зареєстрованим Covid-19 складає 1,44% від 1,37 млн працівників Amazon та дочірньої компанії Whole Foods. Водночас Amazon стикалася з критикою з боку працівників та профспілок, які звинуватили компанію в ризику для здоров’я співробітників. На це в інтернет-магазині відповіли, що рівень зараження нижчий за очікуваний.

Зокрема, в Amazon стверджували, що 33 952 працівники могли б захворіти на коронавірус, якби рівень зараження в компанії дорівнював ширшому населенню, враховуючи вік та географію працівників. Для запобігання цьому Amazon запровадила або змінила понад 150 процесів, розподілила понад 100 млн масок для обличчя та забезпечила перевірку температури на своїх об’єктах по всьому світу. Крім того, в компанії повідомили про забезпечення соціальної дистанції та додаткового прибирання приблизно кожні 90 хвилин.

Відомо, що компанія Amazon працювала протягом усієї пандемії, щоб задовольнити сплеск попиту. З квітня по червень поточного року продажі технічного гіганта зросли на 40% і склали 88,9 млрд доларів, а квартальний прибуток становив 5,2 млрд доларів та став найбільшим з моменту створення компанії в 1994 році.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

Коронавірус в Україні

Всього 222322

Хворіють 119232

Одужали 98737

Померли 4353

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.

Як повідомлялося, у Німеччині біофармацевтична компанія CureVac з міста Тюбінгена розпочинає другу фазу тестування вакцини проти коронавірусу. Перші дані очікуються в четвертому кварталі цього року.

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