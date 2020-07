Трамп пригрозив Amazon, Apple, Facebook і Google

У США проходять слухання в рамках антимонопольного розслідування, на яких повинні виступити голови американських компаній Amazon, Apple, Facebook і Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Конгрес не вживе необхідних заходів щодо Amazon, Apple, Facebook і Google, він зробить це сам за допомогою виконавчого указу.

Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

«Якщо Конгрес не вирішить справедливо щодо великих технологічних корпорацій, що вони повинні були зробити вже багато років тому, я зроблю це сам за допомогою виконавчого указу. У Вашингтоні протягом багатьох років були одні лише розмови і ніяких дій, і народ нашої країни вже ситий цим по горло», - підкреслив американський лідер.

If Congress doesn’t bring fairness to Big Tech, which they should have done years ago, I will do it myself with Executive Orders. In Washington, it has been ALL TALK and NO ACTION for years, and the people of our Country are sick and tired of it!