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    У світі

    Трамп пригрозив Amazon, Apple, Facebook і Google

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    Дональд Трамп пригрозив Amazon, Apple, Facebook і Google - Трамп пригрозив Amazon, Apple, Facebook і Google
    Дональд Трамп пригрозив Amazon, Apple, Facebook і Google

    У США проходять слухання в рамках антимонопольного розслідування, на яких повинні виступити голови американських компаній Amazon, Apple, Facebook і Google

    Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Конгрес не вживе необхідних заходів щодо Amazon, Apple, Facebook і Google, він зробить це сам за допомогою виконавчого указу.

    Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

    «Якщо Конгрес не вирішить справедливо щодо великих технологічних корпорацій, що вони повинні були зробити вже багато років тому, я зроблю це сам за допомогою виконавчого указу. У Вашингтоні протягом багатьох років були одні лише розмови і ніяких дій, і народ нашої країни вже ситий цим по горло», - підкреслив американський лідер.

    Як відомо, у Штатах проходять слухання в рамках антимонопольного розслідування, на яких повинні виступити голови американських компаній Amazon, Apple, Facebook і Google.

    Перевіркою діяльності щодо технологічних гігантів влітку минулого року зайнялися Федеральна торгова комісія США (вивчає Amazon і Facebook) і Мін'юст (розслідує Apple і Google).

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