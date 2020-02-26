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    Працівники авіакомпанії брали участь у схемі нелегального ввезення в Україну електротехніки, - СБУ

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    Працівники авіакомпанії брали участь у схемі нелегального ввезення в Україну електротехніки, - СБУ
    Ілюстративне фото

    Спецслужби встановили, що троє фігурантів справи під час регулярних авіарейсів до однієї з країн Перської затоки скуповували та ввозили в Україну великі партії несертифікованої електронної продукції відомих брендів

    Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України викрило схему нелегального ввезення в нашу країну вартісної електротехніки із залученням персоналу однієї із авіакомпаній. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    У відомстві зазначили, що у злочині брав участь персонал однієї з авіакомпаній.

    У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що троє фігурантів справи під час регулярних авіарейсів до однієї з країн Перської затоки скуповували та ввозили в Україну великі партії несертифікованої електронної продукції відомих світових брендів.

    Після переправлення товару в Україну члени екіпажу реалізовували продукцію без обов’язкової сертифікації за підробленими документами через мережу торговельних закладів у Києві та інших регіонах країни.

    У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили незаконно ввезену продукцію, зокрема, смартфони, підроблені товарно-супровідні документи, готівку, а також платіжні картки банків-нерезидентів, з використанням яких здійснювались фінансові оборудки.

    Наразі організатору схеми здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

    Триває досудове слідство.

    СБУ слідство документи авіаперевезення
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