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    Силовики затримали аферистів, які «продавали» посади голів обладміністрацій

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    Чоловіки хизувалися, що мають зв'язки із Зеленським - Силовики затримали аферистів, які «продавали» посади голів обладміністрацій
    Чоловіки хизувалися, що мають зв'язки із Зеленським

    Шахраї обіцяли сприяти у призначенні головами Житомирської і Миколаївської ОДА

    Правоохоронці викрили шахраїв, які, посилаючись на зв’язки з найвищим керівництвом країни, обіцяли посади голів ОДА в обмін на понад 4 млн доларів.

    Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

    «25 лютого Офіс генерального прокурора, спільно з СБУ та Нацполіцією затримали під час передачі 550 тис. доларів групу осіб, які намагались заволодіти шахрайських шляхом грошовими коштами громадянина у сумі 1 млн 650 тис. доларів за нібито сприяння у призначенні його на посаду голови Житомирської ОДА, аргументуючи вказані можливості своїми зв’язками з президентом України, прем’єр-міністром, главою Офісу президента», – йдеться у повідомленні.

    Уточнюється, що цього ж дня правоохоронці затримали під час отримання першої частини грошових коштів у сумі 350 тис. доларів чоловіка, який намагався заволодіти шахрайським шляхом коштами громадянина у сумі 3 млн 100 тис. доларів за нібито сприяння у призначенні його на посаду голови Миколаївської ОДА начебто через своїх знайомих в Офісі президента України та КМУ.

    Наразі проводяться першочергові слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

    СБУ шахрайство корупція в Україні хабар Офіс Генерального прокурора Миколаївщина Володимир Зеленський Житомирщина президент
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