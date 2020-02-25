Родинна фірма начальника Миколаївської СБУ засвітилася у криміналі із паливом, – розслідування



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Віталій Герсак був призначений начальником СБУ в Миколаївській області у вересні 2019 року

За даними слідства, з січня 2018-го по лютий 2019 року група компаній виготовляла і продавала на маловідомих АЗС фальсифікат – дизель і бензин стандарту Євро-5, якість яких не відповідала вимогам ДСТУ

Поліція підозрює, що родинна фірма очільника СБУ Миколаївської області Віталія Герсака могла бути учасником схеми з виробництва й реалізації неякісного пального. Про це йдеться у сюжеті Юлії Хімерик, Вадима Поньки та Вадима Коршенка для телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Фото: bihus.info

За даними слідства, з січня 2018-го по лютий 2019 року група компаній виготовляла та продавала на маловідомих АЗС фальсифікат – дизель і бензин стандарту Євро-5, якість яких не відповідала вимогам ДСТУ. Правоохоронці понад рік стежили за групою фірм: збирали докази, проводили негласні слідчі дії, робили контрольні закупки. У лютому 2019 року суд наклав арешти на рахунки компаній, а в березні правоохоронці вручили низку підозр. Однак фірми почали відбиватися, і так по колу, тож судова тяганина триває досі.

Фото: bihus.info

За даними слідства, виробляли неліквід нібито на нафтобазі компанії «Касан Україна» (належить родині Юрія Шумакова, відомого донецького бізнесмена і партнера нині втікача Юрія Іванющенка). Організаторами схеми називають співзасновників ТОВ «Кім-Трейдінг» ( належить партнеру родини Юрія Шумакова). А серед компаній, котрі, на думку слідчих, реалізували пальное та легалізували кошти була ТОВ «ТЕКУ». Протиправну діяльність група фірм нібито здійснювала впродовж 2018 року. При цьому до травня 2018 року співвласницею ТЕКУ була дружина Герсака – Юлія Герсак. Окрім того весь цей період і далі співвласником був Сухроб Калтаєв – наближена до родини людина: друг сім’ї, сусід Юлії з Гайсина та її партнер і менеджер у ще двох фірмах. Калтаєв, власне, лишається співвласником компаній донині.

Фото: bihus.info

З журналістами Юлія Герсак розмовляти не захотіла. Калтаєв відправив на зустріч свого адвоката, який заперечував причетність групи компаній до шахрайських дій із паливом та зв’язок групи з родиною Герсаків.

Як повідомлялося, родина очільника СБУ Миколаївської області Віталія Герсака має дорогу нерухомість, багато землі й елітний автопарк. Усе це неспівмірне з офіційними доходами родини.