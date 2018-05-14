«Правий сектор» Тернопільщини оголосив війну українському співаку

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Віднині вхід на тернопільську сцену Віталію Козловському закрито

Виступ Козловського 9 травня у Москві українці сприйняли не інакше як зраду

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«Правий секторТернопільщини оприлюднив заяву, у якій пояснив свою позицію стосовно виступу Віталія Козловського на концерті у Москві 9 травня, передає Depo.Тернопіль.

Про це НВР «Правий сектор Тернопільщини» повідомив на своїй сторінці у ФБ.

«Віталій Козловський виступив на концерті до Дня перемоги у Москві 9 травня, при цьому, на своїй сторінці у Facebook написав, що він не заперечує своєї участі у даному заході. Метою виступу в Росії, за словами артиста, було «просувати українську ідею і нашу правду простим людям» Проте, яку ж таку українську ідею можна просувати, співаючи радянських пісень у столиці країни-агресора та в чому вона полягає, співак не пояснив. Отож, Віталію не треба прикриватись «патріотизмом» і видумувати ряд причин, що демонструють зраду як вимушений благородний вчинок. Зрада - це і є зрада», - заявили члени «Правого сектору».

У заяві також йдеться про те, що віднині вхід на тернопільську сцену Віталію Козловському закрито.

«І ми, націоналісти, будь-якими способами і методами «прийматимемо» його як ворога України», - пишуть патріоти.

Раніше повідомлялося, що львівський нічний клуб «Галерея лицарів» відмовився від виступу Віталія Козловського.

У клубі мав відбутись концерт Козловського з іншим співаком Ivan NAVI 18 травня, але після виступу Козловського на концерті до Дня Перемоги в Москві, адміністрація закладу вирішила скасувати концерт співака.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 травня Козловський провів у Росії, де брав участь в концерті, присвяченому Дню перемоги в Москві.

Віталій Козловський підтвердив інформацію про те, що брав участь у концерті в Москві, присвяченому Дню перемоги.

За словами Козловського, він погодився виступити у Москві, тому що «отримав запрошення від українців, які живуть у Росії».