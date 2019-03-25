Правоцентристи Італії після виборів посилилися в області Базиліката



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Віто Барді переміг на виборах очільника області Базиліката на півдні Італії

Із 1995 року в Базилікаті при владі була коаліція лівоцентристів

Незалежний кандидат Віто Барді, якого підтримала коаліція правоцентричних сил (Ліга Півночі, Вперед Італіє, Брати Італії), переміг на виборах очільника області Базиліката на півдні Італії, отримавши 42% голосів.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Карло Треротола, якого підтримала коаліція лівоцентристів, отримав 33% голосів, а кандидата від Руху п’яти зірок Антоніо Маттіа підтримали лише 20,7% виборців регіону.

До цього лівоцентристи керували Базилікатою із 1995 року. Очільник італійського уряду Джузеппе Конте заперечив будь-яку можливість суперечок між Лігою Півночі і Рухом п’яти зірок на фоні перемоги правоцентристів на півдні країни.

У лютому повідомлялося, що вибори, які пройшли в області Абруццо, що в Італії, завершилися перемогою кандидата правоцентристських сил Марко Марсіліо.