Правоохоронці накрили підпільні алкокартелі Житомирщини і Києва

На Житомирщині правоохоронці вилучили з обігу 10 тонн сурогатного алкоголю

Працівники Управління захисту економіки в Житомирській області, слідчі обласної поліції та прокуратури області викрили групу осіб, яка організувала підпільне виробництво алкогольної продукції. Було встановлено місця виготовлення, зберігання та збут фальсифікату. У підпільному виробництві розливали «горілку» та



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На Житомирщині правоохоронці вилучили з обігу 10 тонн сурогатного алкоголю

Працівники Управління захисту економіки в Житомирській області, слідчі обласної поліції та прокуратури області викрили групу осіб, яка організувала підпільне виробництво алкогольної продукції.

Було встановлено місця виготовлення, зберігання та збут фальсифікату. У підпільному виробництві розливали «горілку» та «коньяк». Для отримання горілки змішували воду, яку набирали з криниці, та спирт, а для виробництва коньяку ще додавали барвник та смакові добавки, аби замаскувати недоліки сировини. Готову продукцію реалізовували під логотипами українських виробників алкоголю із використанням підроблених марок акцизного податку.

Сьогодні, 16 лютого, оперативники УЗЕ, слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури провели санкціоновані обшуки та вилучили майже 10 тисяч літрів спирту та готової сурогатної продукції, а також 4 тисячі доларів США та 60 тисяч гривень.

Ще одне підпільне алкогольне виробництво працівники Управління захисту економіки у місті Києві було ліквідовано у Деснянському районі Києва. Знаходився цех у гаражному боксі та домоволодінні на території приватної садиби. За результатами проведених заходів було вилучено понад 600 літрів фальсифікату.

Крім того, до суду скеровано справу стосовно групи осіб, які організували аналогічне виробництво у Черкаській області.

Так, троє мешканців Черкас на початку 2017 року організували так званий алкогольний бізнес. Для виробництва та зберігання сурогату орендували гаражне приміщення. Продукцію реалізовували виключно у 5-ти літрових пляшках, вартість якої була 45 гривень за одиницю.

На початку жовтня минулого року оперативники Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ НП Українипровели обшуки та вилучили 1,5 тони «горілки». На разі справу скеровано до суду.

За організацію підпільного виробництва фальсифікованої алкогольної продукції ділкам зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.