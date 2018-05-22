Правоохоронці перекрили міжнародний канал збуту наркотиків з Латинської Америки

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фото: прес-служба Нацполіції

Затримано особу, яка перевозила понад 3,5 кг кокаїну

Слідчими ГСУ Нацполіції України за сприяння оперативних співробітників Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України припинено міжнародний канал постачання особливо небезпечного наркотичного засобу з країни Латинської Америки. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган.

Зокрема, затримано особу, яка перевозила понад 3,5 кг кокаїну. Ціна на чорному ринку партії наркотиків сягає $600 тис.

Нагадаємо, в Глухові викрили наркопритон, через який розповсюджувався опій.

Також у Харкові до 11 років тюрми засудили двох іноземців, які в меблях транспортували 20 кг героїну.