Правоохоронці прийшли із обшуками до ексдепутата Дубневича - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Богдан Дубневич

Одночасно обшуки проходять у кількох будівлях, що належать Дубневичу

29 жовтня в с. Зубра, що біля Львова, проходять обшуки в будинку колишнього народного депутата Богдана Дубневича.

Обшуки розпочалися близько сьомої години ранку, повідомляє zaxid.net з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Відомо також, що одночасно обшуки тривають ще у кількох будівлях, що належать Дубневичу.

У якій справі проводяться обшуки, поки що невідомо. Офіційного підтвердження від правоохоронних органів поки немає.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що інформація щодо слідчих дій уточнюється.

Раніше повідомлялося,що генеральний прокурор Руслан Рябошапка просить Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича.

Зазначається, що досудовим розслідуванням Національного антикорупційного бюро зібрано достатньо доказів для повідомлення Дубневичу про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

За версією слідства, його дії спричинили збитки в розмірі 93,277 млн грн.