Порошенко: у цієї влади страх перед Путіним



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Петро Порошенко вважає, що Офіс Зеленського не хоче дратувати Кремль

Ескпрезидент вважає, що Офіс Зеленського не хоче дратувати Кремль

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що у нової влади є страх перед президентом Росії Володимиром Путіним. Про ц е він заявив з трибуни Верховної Ради.

Ескпрезидент вважає, що Офіс президента Володимира Зеленського не хоче дратувати Кремль.

«Усі 10 країн, які зайшли в НАТО від початку століття – зайшли туди саме через ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО, - «Главком»). Всі без винятку, хто отримав ПДЧ, стали членами Альянсу. Добровільна відмова від ПДЧ виглядає як самозречення перспективи членства. Як небажання дратувати Путіна. Як страх брати на себе відповідальність за реалізацію надзвичайно складного завдання», - зазначив Порошенко.

Він наголосив, що дуже важливо подати сигнал нашим партнерам: нова влада підтримує курс на членство у НАТО, започаткований раніше. «Що це є консолідованою позицією - президента, уряду і парламенту... Влади і опозиції. І головне – суспільства», - підкреслив експрезидент

«Пропонуємо голові Верховної Ради уповноважити разом з президентом підписати звернення до Північно-Атлантичної Ради із заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ. Тільки НАТО є гарантією безпеки держави та кожного її громадянина», - резюмував Порошенко.

Верховна Рада у вівторок, 29 жовтня, відкрила ранкове пленарне засідання. Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков.

У залі зареєструвався 371 парламентар.

Зазначимо, Рада на засіданні у вівторок розгляне законопроект №2148 про штрафи за неперсональне голосування депутатів парламенту і №1144 про заборону призначати генеральним прокурором осіб без юридичної освіти в першому читанні.