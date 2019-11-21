Православна цeрква Чeських зeмeль і Словаччини визнала УПЦ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Преосвященніший Ісая єпископ Шумперкський Православної церкви Чеських земель і Словаччини сьогодні співслужив предстоятелю УПЦ

Православна цeрква Чeських зeмeль і Словаччини визнала Українську Православну Церкву.

Про це повідомив настоятель парафії Вознесіння Господнього Української Православної Церкви Київського Патріархату міста Горохів Адрій Сидор у Facebook.

«Преосвященніший Ісая єпископ Шумперкський Православної церкви Чеських земель і Словаччини сьогодні співслужив предстоятелю УПЦ Блаженнійшому митрополиту Епіфанію», – написав він.

Релігієзнавець Олександр Саган повідомив у Facebook, що фактично йдеться про початок визнання УПЦ цією Церквою.

Нагадаємо, що 21 листопада Православна Церква відзначає Собор архістратига Божого Михаїла та всіх Небесних Сил безплотних.

З нагоди храмового свята увечері 20 листопада у Свято-Михайлівському соборі відбулось урочисте Богослужіння, яке очолив Предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Зазначимо, що перед офіційним визнанням ПЦУ Елладською Церквою та Олександрійським Патріархатом клірики цих Церков співслужили з архієреями помісної Церкви України.

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

Читайте більше: