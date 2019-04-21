До Помісної церкви перейшла ще одна парафія на Вінничині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

17 квітня до Православної церкви України перейшла Свято-Успенська церква села Метанівка Вінницької області

Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 518 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП.

Так, за даними карти, 17 квітня до ПЦУ перейшла – Свято-Успенська церква с. Метанівка Вінницької області.

Нагадаємо, освяченням верби за тиждень до Пасхи православні в Україні демонструють свою віру в те, що за тиждень святкуватимуть Воскресіння Христове.

Нагадаємо, Православна Церква України чи Українська Православна Церква - у прес-службі ПЦУ дали відповідь, яка назва церкви є правильною.

«Часто нам задають питання: яка назва - Православна Церква України чи Українська Православна Церква - є правильною? Наголошуємо: обидві ці назви правильні і зафіксовані у відповідних офіційних документах», - повідомили на офіційній сторінці ПЦУ у Facebook.

У повідомленні також зазначено, що «після отримання Синодального і Патріаршого Томосу про автокефалію, наша Церква – єдина Помісна та незалежна Православна Церква в Україні».

Як повідомлялось, Православна церква України обʼєднує зараз близько 7 тисяч парафій, і майже тисяча з них — у Львівській області.

Нагадаємо, 3 лютого у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.