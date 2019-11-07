Новий уряд нарешті визначився: Московська церква в Україні таки має перейменуватись



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Глава Російської церкви в Україні митрополит Онуфрій на фоні портрета глави РПЦ Кирила

Всі повинні розуміти, що центр впливу на Українську православну церкву Московського патріархату знаходиться в Москві - заявив міністр

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

Про це він розповів у інтерв’ю РІСУ.

«І ми розуміємо, що центр впливу на Українську православну церкву Московського патріархату знаходиться в Росії, в Москві. Звичайно, що Україна має якимось чином враховувати це. І я вважаю, що принцип, що церква повинна внести в свою назву ідентифікацію, що вона відноситься до Російської православної церкви – це зрозуміла норма, яка просто визначає, хто є хто. Всі повинні розуміти, що центр впливу на Українську православну церкву Московського патріархату знаходиться в Москві – через той же Синод», - сказав міністр.

Бородянський також зауважив, що держава загалом не повинна вказувати церкві, як їй називатися. Проте під час війни влада повинна позначити, хто є хто і надати людям можливість свідомого вибору.

«Тут дійсно є нюанс, що країна почала втручатись в такі елементи як назва – це не дуже правильно. Але в період війни, в період агресії проти нашої країни, коли відбуваються події на Сході, і вони відбуваються вже тривалий час, і коли у нас окупували Крим – я вважаю, що це нормально, коли країна позначає, хто є хто. І мені здається, що (такі вимоги – Т.Д.) не можна в цьому контексті вважати втручанням. Щоб люди могли свідомо обирати. Держава ж нічого не робила, вона просто сказала: давайте позначимо. Все. Свобода віросповідання залишається, але давайте позначимо, хто є хто на цій території. Я не бачу в цьому ніяких проблем», - наголосив міністр.

Зазначимо, що це перша заява від представника нової влади щодо перейменування УПЦ Московського патріархату на РПЦ в Україні. Досі жодних висловлювань з приводу змін до закону «Про свободу совісті та релігійні організації» озвучено не було.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 р. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 5309, який пропонує внесення зміни до профільного закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Закон передбачає, що релігійна організація, центр якої знаходиться в країні-агресорі, у своїй назві повинна вказувати повну статутну назву свого релігійного центру.

Окрім цього такій релігійній організації забороняється здійснювати капеланську службу у воєнних організаціях України.

Нагадаємо, ще в квітні Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов народного депутата фракції «Опозиційний блок» Олександра Долженкова і визнав дії голови Верховної Ради України Андрія Парубія протиправними. Йдеться про прийняття Верховною Радою законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Колишній спікер Верховної Ради України Андрій Парубій тоді заявив, що оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату.



