Правозахисниця: до нападу на Гандзюк може бути причетна поліція



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Гандзюк активно критикувала корупцію у херсонській поліції

До нападу на активістку, виконувачку обов’язків керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк може бути причетна поліція.

Про це заявила голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик в ефірі «Громадського телебачення».

«Справді, є такі випадки, коли поліція не те, що не розслідує, але ще й дуже часто стоїть за тими, хто нападав… З приводу Катерини Гандзюк і вчорашнього нападу на неї, там теж може бути такий мотив, оскільки вона активно критикувала корупцію у місцевій поліції і, власне, це теж може бути одним із мотивів нападу на неї. Це відразу породжує сумніви, що розслідування буде справедливим, всестороннім та ефективним», — сказала Печончик.

За її словами, «це ми бачимо по тому, що вже за два дні поліція двічі змінювала кваліфікацію цієї справи».

У поліції наразі не коментували слова Печончик.

Нагадаємо, невідомий облив працівницю міськради Херсона, місцеву активістку Катерину Гандзюк сірчаною кислотою. Внаслідок нападу у Гандзюк травмовані тулуб, рука (більше 30% тіла) і ліве око.

Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку в Херсоні. Нападника розшукують.

Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».