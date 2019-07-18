Правозахисники закликають Зеленського ветувати закон про примусову хімічну кастрацію педофілів



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Правозахисники закликають Зеленського ветувати закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

Правозахисники і психіатри також вбачають небезпеку в створенні відкритого реєстру людей із педофілією

15 правозахисних організацій України звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати закон №6449, ухвалений Верховною Радою 11 липня, про посилення відповідальності за статеві злочини проти неповнолітніх, зокрема, про впровадження примусової хімічної кастрації.

Про це повідомили в ГО «Форпост», яка є одним із підписантів звернення.

За словами керівниці ГО Форпост» Олени Подолян, правозахисники мають свої аргументи щодо того, що цей закон порушує права людини.

«На сьогодні та офіційна класифікація хвороб, якою ми користуємось в Україні, визначає педофілію як сексуальний потяг до дітей, неповнолітніх. Судячи з нового Закону, злочинцями автоматично стають всі люди з педофілією. Насправді не кожен педофіл вчиняв злочини на сексуальному підґрунті, він може відчувати потяг, але не здійснювати ніяких дій. Таким чином, ми маргіналізуємо людей із психічними розладами. Зараз, за логікою закону, якщо педофіл стоїть на обліку в психіатра, то ми автоматично маємо зараховувати його до злочинців», – сказала Олена Подолян.

«Щодо примусової хімічної кастрації – це велике питання, наскільки вона є дієвим заходом, оскільки, як вже було сказано, не кожен, хто вчинив сексуальний злочин відносно дитини, має неконтрольований сексуальний потяг до дитини. Злочин могла вчинити людина, яка керувалася мотивами наживи, або була в стані алкогольного сп'яніння тощо. До того ж, будь-яке медичне втручання потребує поінформованої згоди пацієнта, навіть засудженого. Виключення з цього правила повинні бути проаналізованими окремо відповідними експертами», – додала вона.

За словами Подолян, правозахисники і психіатри також вбачають небезпеку в створенні відкритого реєстру людей із педофілією.

«Окрім правових аспектів, це може вплинути на соціальну ситуацію: відкритий реєстр може породжувати в людях бажання вчинити самосуд. При цьому у нас немає превенції, немає дієвих механізмів допомоги дітям, які потерпають від сексуального насилля. Немає програм сексуального виховання, крім роботи, яку проводять неурядові організації. Ця тема табуйована в суспільстві», – заявила Олена Подолян.

Звернення до президента Володимира Зеленського підписали Харківська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківський інститут соціальних досліджень, Центр прав людини ZMINA, Харківська обласна фундація «Громадська альтернатива», Центр громадянських свобод, ГО «Правозахисна група «СІЧ» та інші організації.

11 липня Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Ветувати цей закон президента закликала і виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Джерело: Радіо Свобода