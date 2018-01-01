Представники Єврокомісії відвідають Україну

Метою їх візиту є обговорення прогресу реформ в Україні і допомоги ЄС

Генеральний директор директорату Європейської комісії з питань сусідства і переговорів по розширенню ЄС Крістіан Даніельссон, генеральний директор директорату Європейської комісії з питань мобільності і транспорту Хенрік Хололей відвідають Україну 19-20 лютого. Про це повідомив прес-аташе України в ЄС Давид Стулік. «Метою їх візиту є



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Метою їх візиту є обговорення прогресу реформ в Україні і допомоги ЄС

Генеральний директор директорату Європейської комісії з питань сусідства і переговорів по розширенню ЄС Крістіан Даніельссон, генеральний директор директорату Європейської комісії з питань мобільності і транспорту Хенрік Хололей відвідають Україну 19-20 лютого.

Про це повідомив прес-аташе України в ЄС Давид Стулік.

«Метою їх візиту є обговорення прогресу реформ в Україні і допомоги ЄС в цій сфері. Основну увагу буде зосереджено на реформах управління (децентралізація управління державними фінансами, реформа державного управління) і реформи в транспортному секторі», - розповів він.

Повідомляється, що Даніельсон і Хололей зустрінуться з віце-прем'єр-міністром Іванною Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубко, віце-прем'єр-міністром Володимиром Кистионом, міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, міністром освіти і науки Лілією Гриневич, українськими депутатами, представниками бізнесу.

Джерело: РБК-Україна