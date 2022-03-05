Прем'єр Ізраїля приїхав у Кремль на переговори з Путіним

У Кремлі повідомили про переговори Володимира Путіна та Нафталі Беннета

Під час переговорів сторони обговорюють війну в Україну

У Кремлі проходить зустріч президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Під час переговорів сторони обговорюють війну Росії проти України, зазначив Пєсков. Подробиці розмови поки що не наводяться.

На сайті Кремля вказується, що востаннє Путін та Беннет розмовляли 2 березня. Президент Росії роз'яснив ізраїльському колезі позицію Москви щодо військового вторгнення в Україну.

Також слід зазначити, що це перша міжнародна зустріч Володимира Путіна у Москві після початку війни проти України.

Зауважимо, в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників 21 століття.

Нагадаємо, в Україну їде 400 шведів, щоб воювати проти російських загарбників.

Також українці з Французького легіону прибудуть в повній бойовій екіпіровці захищати батьківщину

Відомо, що перші бійці Інтернаціонального легіону найближчим часом прибудуть до України. За даними Міноборони, вступити в інтернаціональний легіон зголосились кілька тисяч іноземців.