В Україну їде 400 шведів, щоб воювати проти російських загарбників

Іноземці воюватимуть в Україні проти російських окупантів

Близько 400 добровольців зі Швеції готуються до вильоту в Україну, щоб захищати країну від російських загарбників і захищати глобальну безпеку.

«Наразі близько 400 шведів записалися добровольцями в українську армію. Непоганий результат для маленької країни лише через кілька днів після оголошення набору військових добровольців. Інтернаціональний легіон в Україні може стати могутнім», – написав у Twitter Естлунд, який мешкає у Києві.

About 400 Swedes have so far signed up to be volunteers in the Ukrainian Army. Not bad for a small country only a few days after the call for military volunteers went out. The Foreign Legion in Ukraine could become forceful. https://t.co/phCviolE8A — Anders Östlund (@andersostlund) March 2, 2022

Як повідомляє місцеве видання Teela, наразі пошуком займається посольство України у Швеції, а далі інформація передається шведському координатору Філіпу Бреннваллю.

«Близько 400 чули про це. Деякі з них їдуть у четвер, а потім інші. Я не хочу розповідати більше деталей заради їхньої безпеки», – каже Бреннвалл, який є координатором між посольством і бригадою.

Шведи вилетять до польського Кракова, а потім, як очікується, відправляться до України.

«Їх працевлаштують в українську армію і підпишуть з нею контракт, це не найманська робота», – йдеться у статті.

За словами Філіпа Бреннваля, добровольців перевіряють, перш ніж вони отримають добро на приєднання до бригади.

«Вони можуть робити особистісні тести та політичний тест. А потім перевіряємо, щоб вони не притягались за порушення законодавства.

Усі релігії та політичні погляди вітаються, якщо вони не є крайніми. Ми також перевіряємо їх у Facebook та Twitter. Як ми зараз бачимо, приходить багато звичайних хлопців», – розповів він.

Відомо, що перші бійці Інтернаціонального легіону найближчим часом прибудуть до України. За даними Міноборон, вступити в інтернаціональний легіон зголосились кілька тисяч іноземців.

Як відомо, Україна формує інтернаціональний легіон тероборони. Днями було оприлюднено алгоритм вступу для іноземців.

Отже, що й як треба робити:

Крок 1. Звернутися до посольства України у вашій державі з наміром приєднатися до Іноземного легіону територіальної оборони України (запитати військового дипломата або консула, контактні дані – на сайті посольства):

Звернутись можна трьома способами: 1) прийти у посольство фізично; 2) зателефонувати; 3) написати на електронну пошту.

Крок 2. Уточнити, які документи та одяг (оснащення) необхідно або рекомендовано мати.

Документи: внутрішній документ (ID або паспорт); закордонний паспорт; документи, які підтверджують проходження військової служби (служби в силових структурах) та участь у бойових діях; інші документи за вказівкою військового дипломата та консула.

Крок 3. Прибути до посольства з документами для співбесіди з аташе з питань оборони та врегулювання візових питань з консулом.

Крок 4. Написати заяву на вступ до територіальної оборони Збройних сил України на військову службу за контрактом у добровільному порядку (аташе з питань оборони надає допомогу).

Крок 5. Отримати інструкції щодо порядку прибуття до України, наявності необхідних документів та екіпірування.

Рекомендовано, за наявності, брати з собою військовий одяг або його елементи, екіпіровку, шолом, бронежилет та інше.

Крок 6. Вирушити до України визначеним шляхом.

Представники українських посольств, консульств (за кордоном) та територіальної оборони в Україні надаватимуть допомогу на шляху висування. Їхні контакти нададуть у посольстві України у вашій державі.

Крок 7. По прибуттю в Україну на пункті збору вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України (підписати контракт) та спільно з бійцями з інших країн та українськими воїнами вирушити на боротьбу з російськими окупантами.

Додаамо, що в Україну за п’ять днів повернулося 80 тис. людей. Українські громадяни, які працюють або тимчасово мешкають за кордоном, повертаються на Батьківщину для захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Вони поповнюють лави Збройних сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони.