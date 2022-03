В Україну їде 400 шведів, щоб воювати проти російських загарбників

Близько 400 добровольців зі Швеції готуються до вильоту в Україну, щоб захищати країну від російських загарбників і захищати глобальну безпеку.

«Наразі близько 400 шведів записалися добровольцями в українську армію. Непоганий результат для маленької країни лише через кілька днів після оголошення набору військових добровольців. Інтернаціональний легіон в Україні може стати могутнім», – написав у Twitter Естлунд, який мешкає у Києві.

About 400 Swedes have so far signed up to be volunteers in the Ukrainian Army. Not bad for a small country only a few days after the call for military volunteers went out. The Foreign Legion in Ukraine could become forceful. https://t.co/phCviolE8A