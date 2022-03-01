Перші бійці Інтернаціонального легіону найближчим часом прибудуть до України
Вступити в інтернаціональний легіон вже зголосились кілька тисяч іноземців
Секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов заявив, що найближчим часом до нас прибудуть іноземці, які мають намір брати участь в Інтернаціональному легіоні для захисту нашої держави від російських окупантів. Про це Данілов розповів 1 березня в ефірі спільного марафону українських телеканалів.
«З першого дня ми почали отримувати пропозиції на підтримку нашого народу, почали отримувати пропозиції безкоштовно виконувати свій обов’язок – боронити демократію. Це величезна кількість країн. Частина з них найближчим часом з’явиться на території нашої країни, це буде підсилення для наших військ і це буде війна усього світу проти тієї темряви, яка сьогодні захопила Російську Федерацію», – розповів секретар РНБО.
За даними Міноборон, вступити в інтернаціональний легіон зголосились кілька тисяч іноземців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
«Ми створюємо інтернаціональний легіон. В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму», – написала вона.
Як відомо, Україна формує з інтернаціональний легіон тероборони. Днями було оприлюднено алгоритм вступу для іноземців.
Отже, що й як треба робити:
Крок 1. Звернутися до посольства України у вашій державі з наміром приєднатися до Іноземного легіону територіальної оборони України (запитати військового дипломата або консула, контактні дані – на сайті посольства):
Звернутись можна трьома способами: 1) прийти у посольство фізично; 2) зателефонувати; 3) написати на електронну пошту.
Крок 2. Уточнити, які документи та одяг (оснащення) необхідно або рекомендовано мати.
Документи: внутрішній документ (ID або паспорт); закордонний паспорт; документи, які підтверджують проходження військової служби (служби в силових структурах) та участь у бойових діях; інші документи за вказівкою військового дипломата та консула.
Крок 3. Прибути до посольства з документами для співбесіди з аташе з питань оборони та врегулювання візових питань з консулом.
Крок 4. Написати заяву на вступ до територіальної оборони Збройних сил України на військову службу за контрактом у добровільному порядку (аташе з питань оборони надає допомогу).
Крок 5. Отримати інструкції щодо порядку прибуття до України, наявності необхідних документів та екіпірування.
Рекомендовано, за наявності, брати з собою військовий одяг або його елементи, екіпіровку, шолом, бронежилет та інше.
Крок 6. Вирушити до України визначеним шляхом.
Представники українських посольств, консульств (за кордоном) та територіальної оборони в Україні надаватимуть допомогу на шляху висування. Їхні контакти нададуть у посольстві України у вашій державі.
Крок 7. По прибуттю в Україну на пункті збору вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України (підписати контракт) та спільно з бійцями з інших країн та українськими воїнами вирушити на боротьбу з російськими окупантами.
Раніше президент Зеленський закликав іноземців вступати до української армії.