Перші бійці Інтернаціонального легіону найближчим часом прибудуть до України

Іноземці приїдуть в Україну для боротьби проти російських окупантів

Вступити в інтернаціональний легіон вже зголосились кілька тисяч іноземців

Секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов заявив, що найближчим часом до нас прибудуть іноземці, які мають намір брати участь в Інтернаціональному легіоні для захисту нашої держави від російських окупантів. Про це Данілов розповів 1 березня в ефірі спільного марафону українських телеканалів.

«З першого дня ми почали отримувати пропозиції на підтримку нашого народу, почали отримувати пропозиції безкоштовно виконувати свій обов’язок ­– боронити демократію. Це величезна кількість країн. Частина з них найближчим часом з’явиться на території нашої країни, це буде підсилення для наших військ і це буде війна усього світу проти тієї темряви, яка сьогодні захопила Російську Федерацію», – розповів секретар РНБО.

За даними Міноборон, вступити в інтернаціональний легіон зголосились кілька тисяч іноземців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ми створюємо інтернаціональний легіон. В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму», – написала вона.

Як відомо, Україна формує з інтернаціональний легіон тероборони. Днями було оприлюднено алгоритм вступу для іноземців.

Отже, що й як треба робити:

Крок 1. Звернутися до посольства України у вашій державі з наміром приєднатися до Іноземного легіону територіальної оборони України (запитати військового дипломата або консула, контактні дані – на сайті посольства):

Звернутись можна трьома способами: 1) прийти у посольство фізично; 2) зателефонувати; 3) написати на електронну пошту.

Крок 2. Уточнити, які документи та одяг (оснащення) необхідно або рекомендовано мати.

Документи: внутрішній документ (ID або паспорт); закордонний паспорт; документи, які підтверджують проходження військової служби (служби в силових структурах) та участь у бойових діях; інші документи за вказівкою військового дипломата та консула.

Крок 3. Прибути до посольства з документами для співбесіди з аташе з питань оборони та врегулювання візових питань з консулом.

Крок 4. Написати заяву на вступ до територіальної оборони Збройних сил України на військову службу за контрактом у добровільному порядку (аташе з питань оборони надає допомогу).

Крок 5. Отримати інструкції щодо порядку прибуття до України, наявності необхідних документів та екіпірування.

Рекомендовано, за наявності, брати з собою військовий одяг або його елементи, екіпіровку, шолом, бронежилет та інше.

Крок 6. Вирушити до України визначеним шляхом.

Представники українських посольств, консульств (за кордоном) та територіальної оборони в Україні надаватимуть допомогу на шляху висування. Їхні контакти нададуть у посольстві України у вашій державі.

Крок 7. По прибуттю в Україну на пункті збору вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України (підписати контракт) та спільно з бійцями з інших країн та українськими воїнами вирушити на боротьбу з російськими окупантами.

Раніше президент Зеленський закликав іноземців вступати до української армії.