Україна формує з інтернаціональний легіон тероборони: алгоритм вступу для іноземців

Перш за все треба звернутися до посольства Україні в своїй державі

Україна оголосила про формування нового підрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який комплектуватиметься з іноземців, котрі хочуть взяти участь у відбитті російської агресії. Українська влада розробила алгоритм вступу для усіх, хто бажає це зробити. Отже, що й як треба робити:

Крок 1. Звернутися до посольства України у вашій державі з наміром приєднатися до Іноземного легіону територіальної оборони України (запитати військового дипломата або консула, контактні дані – на сайті посольства):

Звернутись можна трьома способами: 1) прийти у посольство фізично; 2) зателефонувати; 3) написати на електронну пошту.

Крок 2. Уточнити, які документи та одяг (оснащення) необхідно або рекомендовано мати.

Документи: внутрішній документ (ID або паспорт); закордонний паспорт; документи, які підтверджують проходження військової служби (служби в силових структурах) та участь у бойових діях; інші документи за вказівкою військового дипломата та консула.

Крок 3. Прибути до посольства з документами для співбесіди з аташе з питань оборони та врегулювання візових питань з консулом.

Крок 4. Написати заяву на вступ до територіальної оборони Збройних сил України на військову службу за контрактом у добровільному порядку (аташе з питань оборони надає допомогу).

Крок 5. Отримати інструкції щодо порядку прибуття до України, наявності необхідних документів та екіпірування.

Рекомендовано, за наявності, брати з собою військовий одяг або його елементи, екіпіровку, шолом, бронежилет та інше.

Крок 6. Вирушити до України визначеним шляхом.

Представники українських посольств, консульств (за кордоном) та територіальної оборони в Україні надаватимуть допомогу на шляху висування. Їхні контакти нададуть у посольстві України у вашій державі.

Крок 7. По прибуттю в Україну на пункті збору вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України (підписати контракт) та спільно з бійцями з інших країн та українськими воїнами вирушити на боротьбу з російськими окупантами.

Також оприлюднено телефонні номери, за якими можна звертатися щодо узгодження усіх питань:

Раніше президент Зеленський закликав іноземців вступати до української армії.

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