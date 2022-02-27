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    Події в Україні

    Україна формує з інтернаціональний легіон тероборони: алгоритм вступу для іноземців

    З іноземців формується окремий підрозділ &ndash; Інтернаціональний легіон територіальної оборони України - Україна формує з інтернаціональний легіон тероборони: алгоритм вступу для іноземців
    З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України
    фото: president.gov.ua

    Перш за все треба звернутися до посольства Україні в своїй державі

    Україна оголосила про формування нового підрозділу – Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який комплектуватиметься з іноземців, котрі хочуть взяти участь у відбитті російської агресії. Українська влада розробила алгоритм вступу для усіх, хто бажає це зробити. Отже, що й як треба робити:

    Крок 1. Звернутися до посольства України у вашій державі з наміром приєднатися до Іноземного легіону територіальної оборони України (запитати військового дипломата або консула, контактні дані – на сайті посольства):

    Звернутись можна трьома способами: 1) прийти у посольство фізично; 2) зателефонувати; 3) написати на електронну пошту.

    Крок 2. Уточнити, які документи та одяг (оснащення) необхідно або рекомендовано мати.

    Документи: внутрішній документ (ID або паспорт); закордонний паспорт; документи, які підтверджують проходження військової служби (служби в силових структурах) та участь у бойових діях; інші документи за вказівкою військового дипломата та консула.

    Крок 3. Прибути до посольства з документами для співбесіди з аташе з питань оборони та врегулювання візових питань з консулом.

    Крок 4. Написати заяву на вступ до територіальної оборони Збройних сил України на військову службу за контрактом у добровільному порядку (аташе з питань оборони надає допомогу).

    Крок 5. Отримати інструкції щодо порядку прибуття до України, наявності необхідних документів та екіпірування.

    Рекомендовано, за наявності, брати з собою військовий одяг або його елементи, екіпіровку, шолом, бронежилет та інше.

    Крок 6. Вирушити до України визначеним шляхом.

    Представники українських посольств, консульств (за кордоном) та територіальної оборони в Україні надаватимуть допомогу на шляху висування. Їхні контакти нададуть у посольстві України у вашій державі.

    Крок 7. По прибуттю в Україну на пункті збору вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України (підписати контракт) та спільно з бійцями з інших країн та українськими воїнами вирушити на боротьбу з російськими окупантами.

    Також оприлюднено телефонні номери, за якими можна звертатися щодо узгодження усіх питань:

    Раніше президент Зеленський закликав іноземців вступати до української армії.

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    Теги: Росія війна іноземці військові посольство Україна
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    Україна формує з інтернаціональний легіон тероборони: алгоритм вступу для іноземців