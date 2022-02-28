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    Події в Україні

    Українці з Французького легіону прибудуть в повній бойовій екіпіровці захищати батьківщину

    Зеленський оголосив про створення інтернаціонального легіону-окремого підрозділу для іноземних добровольців - Українці з Французького легіону прибудуть в повній бойовій екіпіровці захищати батьківщину
    Зеленський оголосив про створення інтернаціонального легіону-окремого підрозділу для іноземних добровольців
    фото: https://t.me/CenterCounteringDisinformation

    Французький іноземний легіон складається з висококваліфікованих піхотинців

    Українці з Французького іноземного легіону зможуть відправитися на батьківщину в повній бойовій екіпіровці, щоб долучитися до оборони від російських окупантів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

    «Французький іноземний легіон, який складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які хочуть захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування», - йдеться в повідомленні.

    Раніше, президент Володимир Зеленський оголосив про створення інтернаціонального легіону-окремого підрозділу для іноземних добровольців, які хочуть стати на захист України, проти якої веде війну Росія.

    Глава української держави також повідомив, що країна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців. «Так що в полку інтербандерівців прибуло. Начувайтесь, варвари!» - написали в ЗСУ.

    Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу закликав світову спільну визнати Російську Федерацію державою - терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями.

    Раніше повідомлялося, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.

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    Теги: #stoprussia
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    Українці з Французького легіону прибудуть в повній бойовій екіпіровці захищати батьківщину