Грузинська делегація візьме участь в установчому саміті Кримської платформи

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі прибув в Україну для участі в установчому саміті Кримської платформи.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Радий вітати Прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі в Україні. Грузинська делегація також візьме участь в установчому саміті Кримської платформи. Ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно-визнаних кордонів. Вдячні за таку ж підтримку з боку наших грузинських партнерів», – написав Шмигаль.

Нагадаємо, віцепрем’єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в’їзду на територію РФ.

До слова, заява віцепрем’єра Резнікова про виселення росіян з Криму довела Москву до істерики.

Окупаційна влада Криму запропонувала свого «делегата» на міжнародну конференцію, яка пройде у Києві.

Як повідомлялося, США замінить свого представника на саміті Кримської платформи.