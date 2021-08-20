  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    США замінить свого представника на саміті Кримської платформи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    США повинен був представляти міністр транспорту Піт&nbsp;Буттіджедж - США замінить свого представника на саміті Кримської платформи
    США повинен був представляти міністр транспорту Піт Буттіджедж
    Фото з відкритих джерел

    Офіційне оголошення імені посадовця, що приїде до Києва, відбудеться згодом, хоча він вже визначений

    Міністр транспорту США Пітер Буттіджедж, який мав відвідати саміт Кримської платформи у якості спецпосланника президента Байдена, може бути замінений іншим посадовцем. Про це заявив на брифінгу в Офісі президента України речник президента Сергій Никифоров.

    «Найімовірніше буде зміна представника США на Кримській платформі», – повідомив він.

    Никифоров відмовився уточнювати деталі запланованої заміни, порадивши дочекатися офіційного повідомлення, «щоби не було непорозумінь».

    Відомо, що для участі в саміті буде визначений інший представник американського уряду, який є більш дотичним до відносин з Україною.

    «Делегатом від США буде посадовець, що опікується сферою, критично та стратегічно важливою для відносин США з Україною», – заявив один зі співрозмовників «Європейської правди».

    «Буде стратегічно важливий представник. Заплановані переговори цього спецпредставника президента США в Україні набувають особливої важливості в контексті підготовки візиту глави української держави до США», – додав інший співрозмовник.

    Офіційне оголошення імені посадовця, що приїде до Києва, відбудеться згодом, хоча він вже визначений.

    Читайте також: Хто приїде на Кримську платформу? Повний список делегатів від 44 країн

    Теги: Крим США міністр саміт окуповані території Сергій Никифоров Пітер Буттіджедж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США замінить свого представника на саміті Кримської платформи