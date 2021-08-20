США замінить свого представника на саміті Кримської платформи

Офіційне оголошення імені посадовця, що приїде до Києва, відбудеться згодом, хоча він вже визначений

Міністр транспорту США Пітер Буттіджедж, який мав відвідати саміт Кримської платформи у якості спецпосланника президента Байдена, може бути замінений іншим посадовцем. Про це заявив на брифінгу в Офісі президента України речник президента Сергій Никифоров.

«Найімовірніше буде зміна представника США на Кримській платформі», – повідомив він.

Никифоров відмовився уточнювати деталі запланованої заміни, порадивши дочекатися офіційного повідомлення, «щоби не було непорозумінь».

Відомо, що для участі в саміті буде визначений інший представник американського уряду, який є більш дотичним до відносин з Україною.

«Делегатом від США буде посадовець, що опікується сферою, критично та стратегічно важливою для відносин США з Україною», – заявив один зі співрозмовників «Європейської правди».

«Буде стратегічно важливий представник. Заплановані переговори цього спецпредставника президента США в Україні набувають особливої важливості в контексті підготовки візиту глави української держави до США», – додав інший співрозмовник.

Офіційне оголошення імені посадовця, що приїде до Києва, відбудеться згодом, хоча він вже визначений.