Заява віцепрем'єра Резнікова про виселення росіян з Криму довела Москву до істерики

Росіяни порівнюють своє «видворення» з Криму з нашестям динозаврів, пропонують порушити кримінальну справу проти віцепрем'єр-міністра України

Депутат Держдуми Михайло Шеремет закликав слідчі органи порушити кримінальну справу стосовно віцепрем'єра України Олексія Резнікова і оголосити його в розшук. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Політик з країни-агресорки вимагає аби, заяви українського урядовця не залишитися безкарними. «Необхідно ввести санкції. Закликаю також слідчі органи дати оцінку словами Рєзнікова на предмет загрози життю громадянам Російської Федерації», – підкреслив Шеремет.

Своєю чергою глава робочої групи з міжнародно-правових питань при Постійному представництві Криму при Президентові Росії Олександр Молохов заявив: «Обговорювати гіпотетичне «виселення росіян з Криму» – це все одно що розбирати «нашестя рептилоїдів на Хрещатику».

Молохов, що властиво для росіян, намагається заговорити тему крадіжки Криму. Він пропонує обговорити не окупацію півострова своєю країною, а…

реальні проблеми двосторонніх відносин. «Нам намагаються нав’язати набили оскому теми, ні мають ніякого відношення до реальності», – обурюється представник окупантів.

Нагадаємо, що раніше у програмі «На самом деле: Украина» телеканалу «Дом» сказав віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав, що окупантів потрібно виселити з окупованого Криму.

Як приклад Резніков навів спробу Росії щодо асиміляції населення Криму, для цього на півострів прибуло 500 тисяч росіян, таким чином розмиваючи етнічне населення.

За словами віцепрем’єра, всі, хто потрапив незрозумілим шляхом, – вони всі порушники закону, який регулює правила перетину кордону України. Відповідно, вони усі підлягають випровадженню.

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