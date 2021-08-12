Окупаційна влада Криму обіцяє «хворобливі наслідки» учасникам «Кримської платформи»

Мурадов пригрозив учасникам «Кримської платформи» накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ

РФ може застосувати накладення арешту на активи та заборонити на в'їзд на свою територію учасникам саміту «Кримської платформи». Про це 12 серпня заявив віце-прем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов, повідомляє РІА Новости.

Мурадов назвав «Кримську платформу» не просто провокацією, а «політичною акцією, яка становить загрозу територіальній цілісності Росії».

«Нам треба чітко означити, які хворобливі наслідки чекатимуть учасників майбутнього саміту, оскільки вони мають намір поставити під сумнів територіальну цілісність Російської Федерації, зазіхати на нашу територію і життя громадян, які століттями проживають на древній землі Тавриди», – сказав Мурадов.

Чиновник зазначив, що обмежувальними заходами могли б стати накладення арешту на активи та заборона на в'їзд на територію Росії.

«Державам-учасницям саміту потрібно чітко роз’яснити, що вони, зазіхаючи на нашу країну, можуть потрапити до числа недружніх нам держав», – передбачив Мурадов.

Нагадаємо, саміт «Кримська платформа», проведення якого заплановано на 23 серпня, об'єднає десятки держав і міжнародних організацій. Країни-учасниці першого саміту вже практично завершили узгодження Кримської декларації – документа, який має бути проголошений за підсумками саміту.

Як повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, кількість учасників саміту зросла до 34.

«Кримська платформа» – новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді викликам, що зростають, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.

Діяльність «Кримської платформи» має розпочатися на саміті 23 серпня, на який запрошено дипломатів і лідерів іноземних держав.